Психолог назвала способы справиться с фобиями

Медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала «Известиям», как нужно справляться с фобиями.

По мнению специалиста, бороться с фобиями не стоит, важно их признавать, но также осознавать, что сам человек гораздо больше, чем его фобия.

Фобии — это страхи на грани ужаса, которые характеризуются большой устойчивостью, могут быть весьма разнообразными и не основанными на здравом смысле. Фобии, как подчеркнула Крушинских, — всегда иррациональное мышление, именно поэтому они опасны и устойчивы.

На сегодняшний день насчитывается более 500 видов фобий. Почти все они связаны с появлением страха, паники или ужаса. Фобии могут иметь психогенный характер или биохимический, их появление также может быть связано с употреблением психоактивных веществ. Таким образом, в случае возникновения панических состояний или фобических реакций, надо разбираться как с физиологической природой, так и психологической. Такие исследования проводят врачи-психотерапевты.

«В чем нуждается человек, оказавшийся в ситуации паники или ужаса? С нашей обывательской точки зрения, всё то, что испытывает другой, может казаться полной ерундой, так как благодаря логике или своему опыту мы понимаем, что причина страха другого невозможна. И тем самым мы отталкиваем этого человека, иногда даже возникает осуждение: «Разве можно этого бояться?». А он действительно нуждается в помощи, понимании, разделенности чувств, так как его мышление заблокировано страхом или ужасом», — объяснила Крушинских.

В фобических реакциях важно то, что человек сам не может выйти из круга страха, ему нужна помощь извне. Так, если фобические реакции возникли не так давно и человек сам знает причину или ситуацию, в которой они возникли, то важно напомнить ему, что он как минимум остался жив. Далее этот факт важно признать самому человеку. Это сложнее, так как страх будет блокировать ресурсы инстинкта самосохранения.

«Важно находить вместе эти ресурсы и внутренние и внешние опоры. Озвучивать их человеку, нуждающемуся в помощи и поддержке. Именно отвержение или насмешки загоняют страхи и панику глубоко внутрь, и вот человек уже сам не понимает, от чего ему становится страшно», — рассказала психолог.

После замедления важно наладить процесс дыхания. Специалист рекомендовала следить за рукой, считать и дышать по определенной схеме.

«После того как дыхание восстановлено, важно осмотреться, понаблюдать что происходит вокруг: люди идут по своим делам, кровать основательная — меня удержит. Если человек, например, страдает от страха темноты, то важно присмотреться к этой темноте и увидеть силуэты и называть их», — рекомендовала Крушинских.

Она также отметила, что все фобические реакции содержат какое-то послание к самому себе и как будто призывают найти опору внутри себя. Например, при боязни пауков нужно заметить, каких они маленьких размеров по сравнению с вами.

Сложность работы с фобиями заключается в том, что иногда человек не помнит, с чего всё началось, какая ситуация повлияла, а также, ко всему прочему, могут добавляться «вторичные выгоды». Например, когда дети боятся взрослеть, так как считают, что, оставаясь маленькими, они могут получить любовь и заботу.

27 апреля были названы самые популярные запросы россиян при обращении к психологам. Наиболее частой причиной жалоб было чувство страха, спровоцированное распространением коронавирусной инфекции. На втором месте по популярности — проблемы в отношениях с супругом или партнером. Помимо этого, россияне жаловались на конфликты на работе, а также на проблемы со сном и разные дискомфортные состояния — панические атаки, эмоциональное напряжение, потерю аппетита и др.