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Политолог спрогнозировал реакцию Киева на запрет вступления в НАТО

Политолог Марков спрогнозировал реакцию Украины на запрет вступления в НАТО
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Информация, что в основе государственности Украины лежит ее внеблоковый статус, и она не может вступить в НАТО, будет проигнорирована Киевом. Такое мнение в понедельник, 20 декабря, выразил «Известиям» политолог Сергей Марков.

Ранее в этот же день «Страна.ua» выпустила материал, в котором указывается, что летом 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, где в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было указано, что «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

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Отмечалось, что позже документ лег в основу Акта провозглашения независимости Украины, а с принятием первой украинской конституции в 1996 году правовая преемственность между документами сохранилась. Даже после внесения изменений в текст конституции, когда членство в НАТО назвали стратегическим курсом, ссылка на Акт о независимости осталась в документе.

Таким образом, как подчеркнули авторы статьи, все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на декларации, которая запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы

Марков отметил, что в современном мире происходит значительная деградация правовых норм, так называемое, правовое трюкачество, когда формально к правовой норме сохраняется уважение, а фактически – она игнорируется. Происходит это в большинстве стран, а Украина, как подчеркнул Марков, является «одним из их печальных лидеров».

Страна, по его словам, де-факто, является оккупированной «в стиле 21-века», когда оккупант не вводит свои войска, а организовывает госпереворот и таким силовым образом устанавливает свой режим.

«А дальше, так сказать, имитация собственного украинского политического процесса. На самом деле, все ключевые решения принимаются внешним центром управления. И все ключевые назначения, такие как — руководителя министерства обороны, спецслужб, там не знаю, военной разведки, министерства внутренних дел, осуществляются внешним центром управления. Поэтому им совершенно это (Декларация о государственном суверенитете Украины. — Ред.) не помещает», — подчеркнул политолог.

При этом Марков выразил уверенность, что Украину никогда не примут в НАТО, так как это не выгодно членам Североатлантического альянса и США, ведь тогда украинские власти получат права участника блока.

По мнению политолога, НАТО выгоднее дать Киеву план действий по членству в альянсе, что де-факто является полу посредничеством, когда Украина принимает обязанности члена блока, но при этом прав никаких не получает.

«Это нормальная ситуация для оккупированной страны. Это является можно сказать одним из косвенных правовых форматов такого современного типа оккупации», — заключил он.

16 декабря политолог Лукас Лейрос заявил, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности. Мнимое ощущение безопасности, по словам эксперта, подталкивает страну к активному ведению «тайной войны».

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

В тот же день член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

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