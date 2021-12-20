Запрет на вступление Украины в НАТО обнаружили в конституции страны

Неожиданное препятствие для вступления в НАТО обнаружили на Украине. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

Оказывается, в основе государственности страны лежит внеблоковый статус.

«Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — сообщает «Страна.ua».

Авторы материала добавляют, что Декларация о суверенитете является основанием Акта провозглашения независимости Украины. С принятием первой украинской конституции в 1996 году правовая преемственность между документами сохранилась. Даже после внесения изменений в текст конституции, когда членство в НАТО назвали стратегическим курсом, ссылка на Акт о независимости 1991 года осталась в документе.

«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы», — говорится в статье.

19 декабря делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.

16 декабря политолог Лукас Лейрос заявил, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности.