Эксперт рассказал о влиянии биржевых цен на реальную стоимость газа

Цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, ведь они являются спекулятивными, но только небольшая часть газа продается по такой цене. Об этом заявил «Известиям» Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России 20 декабря.

Ранее в понедельник стоимость газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб м. По состоянию на 10:01 мск понедельника цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1732 за 1 тыс. куб. м, или €148,87 за МВт·ч, исходя из обменного курса евро к доллару. К 12:18 мск спотовая цена голубого топлива на бирже ICE взлетела до $1900, или €145,99 за МВт·ч.

«Например, некоторые участники рынка вынуждены покупать газ с учетом этих индикаторов, которые есть на бирже. И проходит несколько месяцев, и цены, которые были на бирже, они доходят до долгосрочных контрактов. Конечно, эти цены имеют значение, но не нужно считать, что все в Европе покупается по цене $1900 [за кубометр]», — сказал Митрахович.

По его словам, если стоимость газовых фьючерсов на бирже будет удерживаться, например, на уровне дороже $2000 за кубометр два-три-пять месяцев, тогда «будут большие проблемы для Европы», потому что это станет «сигналом рынка о том, что европейская политика регулятивная не совсем правильная», отметил специалист. Также, по его словам, это будет сигнализировать о необходимости прекращения или сокращения использования газа в части отраслей, ведь дорогое голубое топливо ведет к подорожанию электричества, цены на которое на бирже в Европе сейчас высоки.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности подчеркнул, что нет такого ценового показателя, при котором «позиция евробюрократов [по «Северному потоку – 2»] изменится, но в целом психологическое давление на них это будет оказывать».

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года. Тогда Митрахович выразил мнение, что такой перенос приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе. Он указывал, что фактор низкого уровня запасов топлива в европейских хранилищах будет работать на поднятие стоимости газовых фьючерсов.

16 ноября в пресс-службе оператора газопровода — в компании Nord Stream 2 AG напомнили, что германский регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. В операторе газопровода пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.