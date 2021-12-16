Названы последствия возможного переноса сертификации СП-2 до лета 2022 года

Возможный перенос принятия решения по сертификации газопровода «Северного потока – 2» (СП-2) как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе. Такой прогноз в четверг, 16 декабря, в беседе с «Известиями» сделал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Фактор низкого уровня запасов топлива в европейских хранилищах, по его словам, также будет работать на поднятие цены.

«Но опять же если Европейский союз это устраивает — пусть платят. Хотя в конце отопительного сезона газа может не хватать. Придется ограничивать еще больше потребление промышленное, как население будет реагировать — это большой вопрос. Население же тоже будет не радо безработице, ну и просто росту стоимости коммуналки. На самом деле не простая ситуация для потребителей», — подчеркнул эксперт.

Комментируя сообщения СМИ, появившиеся ранее в этот же день, о том, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации СП-2, Митрахович выразил уверенность, что если это действительно так, то здесь основную роль играет политический подтекст, а не бюрократические проблемы.

«Понимаете, было бы чисто юридическая, что ж заявку подавал неправильно Nord Stream 2 AG в сентябре? Нормально подавал заявку. Та заявка, которая подавалась, она вполне учитывала нормы третьего энергопакета и нормы права Германии. И Федеральное сетевое агентство два месяца рассматривало пока не приостановило рассмотрение. Что ж они два месяца выясняли, соответствует заявка или нет нормам права? Это нужно было два месяца рассматривать? Ну как бы не серьезный подход», — отметил он.

В пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Теперь же оператор трубопровода подчеркнул, что предпринимает соответствующий шаг, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.