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Россия приостановила импорт овощей и фруктов от 33 производителей

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Роспотребнадзор ограничил ввоз части продукции из четырех государств. Ограничения наложены на товары из Турции, Египта, Ирана и Китая. Речь о запрещенных к ввозу овощах и фруктах от 33 производителей, сообщает телеканал «Известия». В продукции найдены остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых нельзя применять в России. С 17 ноября приостановлен ввоз перца и гранатов из Турции. С 10 декабря ограничен импорт винограда из республики.

Всего же Россия не допустила к ввозу около 60 тыс. т турецкого винограда и более 10 тыс. т гранатов. Запрещены поставки перца иранского происхождения. Запрет действует до особых распоряжений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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