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В Белоруссии назвали сроки запуска объединенного рынка электроэнергии с РФ

В Минске анонсировали начало работы общего рынка энергии России и Белоруссии в 2024 году
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Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России начнет работу с 1 января 2024 года. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич на пресс-конференции.

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«В соответствии с утвержденной союзной программой <…> предусмотрено начало работы этого рынка с 1 января 2024 года в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, а с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран — как производителям, так и потребителям электроэнергии», — сказал Каранкевич.

Ранее в этот день Каранкевич заявил, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора, уточнил министр.

5 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что союзные программы России и Белоруссии охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, а также касаются поэтапного формирования объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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