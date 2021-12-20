Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Журналист WP предложил США сделать шаг навстречу России
Экономика
Нефтяной гигант Repsol решил уйти из России
Экономика
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
Мир
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой
Общество
На Камчатке отменили систему QR-кодов на транспорте
Экономика
В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров
Мир
В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты
Мир
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
Мир
В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
Общество
В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса

В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»

Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «больные точки»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия даст военный ответ, если Североатлантический альянс (НАТО) продолжит наступать на «больные точки». Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО
Альянс и Вашингтон уже сделали первые заявления

«Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. <…> Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Гаврилов указал на то, что необходимо плотно разговаривать с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого Штаты или нет.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021