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Нефтяной гигант Repsol решил уйти из России

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Крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol решила уйти с российского рынка. Организация планирует продать свои доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» (68%) и «АСБ Гео» (50,01%) «Газпром нефти». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что Repsol была крупным инвестором в российский топливно-энергетический комплекс. Закрыть сделку по продаже активов планируется до конца 2021 года, сумму ее называют символической.

По данным журналистов, испанский нефтяной гигант мог потратить на российские активы $300 млн и вряд ли сможет вернуть эту сумму.

Как утверждают эксперты, Repsol решила уйти из отрасли из-за решения снизить инвестиции в углеводороды. Таким образом, компания станет первой, кто уйдет из России под лозунгом декарбонизации.

В октябре 2021 году Repsol объявила о планах к 2050 году стать углеродно-нейтральной. Компания намерена инвестировать в возобновляемую энергетику и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу к 2025 году на 15%.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, заложенное в стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов, является абсолютно реалистичной задачей.

До этого, 30 ноября, Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он подчеркнул, что если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то все 86%.

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