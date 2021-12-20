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Брокер назвал лучшее время для покупки рублей

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Пытаясь выбрать самое выгодное время для продажи валюты и покупки рублей, необходимо наблюдать за котировками, действиями Центробанка РФ, а также за ценами на сырье и геополитическим фоном. Такую рекомендацию дал в понедельник, 20 декабря, начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.

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«ЦБ неоднократно говорил, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Диапазон 72–75 за $1 устраивает и население, и бизнес. Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны — к росту инфляции», — приводит его слова агентство «Прайм».

Брокер отметил, что российскому регулятору нет смысла значительно «девальвировать рубль», потому что при курсе выше 75–77 рублей за доллар российская валюта смотрится недооцененной. Кроме того, при укреплении рубля на 10% годовая инфляция снижается примерно на 0,5%.

Кучин предупредил об опасности игр с валютой. Он советует не держать в кэше деньги, а инвестировать. Так, купив рубли по 77 за доллар, можно сформировать портфель из дивидендных акций и рублевого долга в зависимости от риск-профиля инвестора.

Ранее,15 декабря, руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин заявил о снижении интереса россиян к покупке наличных долларов в последнее время. Как отметил специалист, в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла. Например, за последний год нефть стала стоить дороже в 1,5 раза, а позиция рубля практически не изменилась.

В сентябре-октябре этого года рубль стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ.

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