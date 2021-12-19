Трамп призвал Китай выплатить миру компенсацию за появление коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. При этом политик не привел никаких доказательств в обоснование своих слов. Свое мнение Трамп высказал 19 декабря в эфире канала Fox News.

«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн», — сказал бывший американский президент.

Трамп назвал «ужасным» то, что Китай якобы сделал с миром.

«Но они должны сделать что-то. <...> То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет», — добавил экс-президент Штатов.

Также Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином он был в хороших отношениях, пока не началась пандемия коронавируса. В эфире Fox News Трамп также согласился с мнением журналистки, назвавшей Си Цзиньпина «убийцей».

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — добавил экс-президент.

10 ноября академик РАН, директор Уентра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подтвердить лабораторное или же естественное происхождение коронавируса нельзя. По его словам, единственной возможностью определить его происхождение, если COVID-19 действительно был создан искусственно, является чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

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