Гинцбург счел невозможным точное установление происхождения коронавируса

Подтвердить лабораторное или же естественное происхождение коронавируса нельзя. Об этом заявил академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса», — пояснил Гинцбург.

По его словам, единственной возможностью определить его происхождение, если COVID-19 действительно был создан искусственно, является чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал.

Ученый заверил, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно, передает «Российская газета» 10 ноября.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

Спустя день представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что данный материал абсолютно ненаучен. При этом китайский дипломат отметил, что Штаты отказываются отвечать на сомнения и вопросы международного сообщества по поводу американской военной биолаборатории в Форт-Детрике.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

До этого, 27 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. Научная консультативная группа должна будет выяснить, как именно появился коронавирус, в частности, будет рассмотрена версия его лабораторного происхождения.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.