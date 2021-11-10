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Гинцбург счел невозможным точное установление происхождения коронавируса

Гинцбург: происхождение коронавируса точно установить невозможно
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Подтвердить лабораторное или же естественное происхождение коронавируса нельзя. Об этом заявил академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса», — пояснил Гинцбург.

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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — о новом исследовании иммунитета и сложностях одобрения «Спутника» ВОЗ

По его словам, единственной возможностью определить его происхождение, если COVID-19 действительно был создан искусственно, является чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал.

Ученый заверил, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно, передает «Российская газета» 10 ноября.

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

Спустя день представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что данный материал абсолютно ненаучен. При этом китайский дипломат отметил, что Штаты отказываются отвечать на сомнения и вопросы международного сообщества по поводу американской военной биолаборатории в Форт-Детрике.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

До этого, 27 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. Научная консультативная группа должна будет выяснить, как именно появился коронавирус, в частности, будет рассмотрена версия его лабораторного происхождения.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

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