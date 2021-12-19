В посольстве России отреагировали на экстрадицию Клюшина в США
Экстрадиция в США российского бизнесмена Владислава Клюшина является очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян. Об этом 19 декабря заявили в посольстве России.
О выдаче Клюшина США днем ранее сообщил швейцарский минюст. В ведомстве уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.
В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в инсайдерской торговле.
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