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В посольстве России отреагировали на экстрадицию Клюшина в США

Посольство России: выдача США Клюшина является эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян
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Экстрадиция в США российского бизнесмена Владислава Клюшина является очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян. Об этом 19 декабря заявили в посольстве России.

О выдаче Клюшина США днем ранее сообщил швейцарский минюст. В ведомстве уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в инсайдерской торговле.

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