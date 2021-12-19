В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
Во Всемирной организации здравоохранения объяснили задержку с признанием «Спутника V», передает телеканал «Известия». Специалисты ждут дополнительные данные о вакцине, заявила Маргарет Харрис. Официальный представитель организации отметила, что оценка препарата продолжается, процесс идет. Она также заявила, что информация об одобрении только западных вакцин — ложь. Лицензию получили, в частности, препараты от коронавирусной инфекции из Индии и Китая.
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