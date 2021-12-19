Байден выступит с обращением к нации на фоне роста числа случаев «Омикрон»

Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Ожидается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного «зимнего плана» с дополнительными мерами, сделав «резкое предупреждение» о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми.

Решение выступить перед народом американский лидер принял на фоне роста числа случаев COVID-19 и призывов федеральных органов здравоохранения к вакцинации людей. Президент намерен объяснить, как его администрация «ответит на этот вызов».

В тот же день в ВОЗ указали, что предварительные результаты исследования вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca указывают на их пониженную эффективность против штамма «Омикрон». При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.