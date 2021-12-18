Вирусолог назвал категорию переносящих коронавирус в тяжелой форме людей

Наибольшую опасность «Омикрон»-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он отметил, что перенесенный ранее коронавирус или вакцинация могут обеспечит легкое течение болезни при заражении «Омикроном», пишет Ura.ru.

Волчков также сообщил, что новым штаммам COVID-19 всё сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с вирусом, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных от коронавируса.

Ранее в этот день доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что защитить себя от «Омикрон»-штамма коронавируса поможет правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. По ее словам, лучше заранее закупить все необходимые для домашней аптечки лекарства, поскольку маленькие аптеки могут быть «рассадником» вируса.

Также в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах. В организации отметили, что данный вариант вируса распространяется гораздо быстрее, чем «Дельта»-штамм. По данным ВОЗ, за 1,5–3 дня число заболевших увеличивается вдвое.

8 декабря глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.