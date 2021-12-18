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Вирусолог назвал категорию переносящих коронавирус в тяжелой форме людей

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Наибольшую опасность «Омикрон»-штамм коронавируса представляет для людей, который ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Он отметил, что перенесенный ранее коронавирус или вакцинация могут обеспечит легкое течение болезни при заражении «Омикроном», пишет Ura.ru.

Волчков также сообщил, что новым штаммам COVID-19 всё сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с вирусом, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных от коронавируса.

Ранее в этот день доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что защитить себя от «Омикрон»-штамма коронавируса поможет правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. По ее словам, лучше заранее закупить все необходимые для домашней аптечки лекарства, поскольку маленькие аптеки могут быть «рассадником» вируса.

Также в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах. В организации отметили, что данный вариант вируса распространяется гораздо быстрее, чем «Дельта»-штамм. По данным ВОЗ, за 1,5–3 дня число заболевших увеличивается вдвое.

8 декабря глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

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