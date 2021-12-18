Биолог назвала способы защититься от штамма «Омикрон»

Защитить себя от нового «Омикрон»-штамма коронавируса поможет правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. Об этом в субботу, 18 декабря сказала в беседе с «Лентой.ру» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Она отметила, что чрезвычайно важно носить медицинские маски как положено, закрывая нос, а не спуская их под подбородок.

По ее словам, лучше заранее закупить все необходимые для домашней аптечки лекарства, поскольку маленькие аптеки могут быть «рассадником» вируса.

«Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию», — пояснила она.

17 декабря диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе хурмы при борьбе с коронавирусом. По словам эксперта, танины — антиоксиданты, которые содержатся в хурме, обладают противомикробным, противовирусным и противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам, а также обладают ранозаживляющим действием.