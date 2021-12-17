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Диетолог рассказала о пользе хурмы при борьбе с коронавирусом

Диетолог Соломатина рассказала о пользе хурмы при борьбе с COVID-19
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Из-за высокого содержания танинов хурма очень полезна при борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 декабря рассказала «Москве 24» диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

«Танины — это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным и противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам, а еще обладают ранозаживляющим действием», — пояснила специалист, добавив также, что данные антиоксиданты могут «загасить» цитокиновый шторм, который разрушает ткани в месте воспаления.

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В то же время Соломатина предупредила, что объедаться хурмой не стоит, поскольку чрезмерное употребление этой ягоды может представлять опасность для здоровья кишечника.

Кроме того, диетолог категорически не рекомендовала есть хурму диабетикам, людям с лишним весом или страдающим расстройствами ЖКТ.

Между тем Соломатина констатировала, что танины содержатся не только в хурме. К примеру, этими полезными для организма антиоксидантами богаты виноград, смородина, черника и черемуха.

Ранее в пятницу диетолог и иммунолог Марина Аплетаева назвала вещества, влияющие на уровень антител к COVID-19. В частности, по словам специалиста, иммунная защита снижается при недостатке в организме белка и витаминов. Она подчеркнула, что для наиболее эффективного поддержания иммунитета необходимы витамины D и С, а также незаменимые аминокислоты, в числе которых триптофан, нужный мозгу для выработки серотонина, и фенилаланин, отвечающий за работу щитовидной железы.

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