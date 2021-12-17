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Диетолог назвала влияющие на уровень антител к COVID-19 вещества

Диетолог Аплетаева назвала вещества, влияющие на уровень антител к COVID-19
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Дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала диетолог, иммунолог Марина Аплетаева.

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По словам специалиста, при недостатке белка и витаминов снижается иммунная защита, в том числе против COVID-19. Аплетаева разъяснила, что антитела представляют собой молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот.

«Если говорить о том, что дефицит белка влияет на количество антител, прямо непосредственного влияния, сиюминутного, может, и не будет, но тем не менее, что такое антитела: антитела — это белковые молекулы, это белок, состоящий из фрагментов аминокислот. <…> Как минимум три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител», — подчеркнула иммунолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Аплетаева подчеркнула, что для поддержания иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты. Их источником могут быть только белковые продукты, прежде всего мясо, творог, яйца и рыба.

По словам врача, симптомами дефицита белка являются слабость, быстрая утомляемость и плохое настроение, сообщает телеканал «360».

«Если хронически будет не хватать триптофана (аминокислота, которая необходима мозгу для выработки серотонина, отвечающего за хорошее настроение и крепкий сон) или фенилаланина (регулирует работу щитовидной железы), то будут развиваться проблемы со здоровьем», — цитирует эксперта «Ридус».

Ранее, 13 декабря, заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 депздрава Москвы Андрей Сыров посоветовал сдать анализ на D-димер после перенесенного COVID-19. Специалист пояснил, что он является продуктом деградации фибрина — основы тромба.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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