Первый магазин с сувенирами от Лукашенко открылся в Минске

Первый магазин с сувенирами от президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в одном из торговых центров Минска. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает агентство БелТА.

Белорусскому лидеру на день рождения в августе подарили набор футболок с его известными цитатами. Тогда президент пообещал подумать над разработкой собственной линейки сувенирной продукции.

Магазин, получивший название «Первый», вызвал большой интерес у покупателей. На церемонию открытия прибыли толпы граждан, среди них также были замечены некоторые чиновники, например замглавы президентской администрации Игорь Луцкий.

Одежда с президентской символикой отшита на предприятии «Беллегпрома». На открытие магазина пришла глава концерна Татьяна Лугина. По ее словам, продукция магазина получила большую популярность у аудитории, некоторые даже закупают товар коробками.

«Нам очень приятно, что на открытии магазина стоит очередь. <...> Видишь, какое большое желание есть через такую форму проявить свою консолидацию с политикой главы государства, поддержать его?» — обратилась Лугина к одному из журналистов.

Покупатели могут приобрести в магазине футболки с известными цитатами Лукашенко, такими как «Будет очень интересно» и «Раздевайтесь и начинайте работать».

8 октября белорусский лидер поделился воспоминаниями о бутерброде с сахаром и водой, который он ел в детстве. Он отметил, что пища во времена его юношества была здоровой и хорошей.

В феврале Лукашенко привез российскому коллеге Владимиру Путину в подарок корзину белорусских продуктов. В числе переданных гостинцев — сыр из родной деревни белорусского президента Александрии, а также белорусские аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан. По словам журналистов, Путину понравились привезенные белорусским коллегой продукты.