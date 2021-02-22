Лукашенко привез в подарок Путину белорусское мясо и сыр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез российскому коллеге Владимиру Путину в подарок корзину белорусских продуктов . Об этом сообщил 22 февраля Telegram-канал «Пул первого».

На представленном фото в корзине виден сыр из Александрии — родной деревни белорусского президента. Также среди привезенных в подарок образцов белорусской продукции — аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан.

По словам журналистов, Путину понравились привезенные белорусским коллегой продукты.

Пообедали президенты вдвоем, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на встречу не приехал.

Ранее в этот день президенты провели встречу «без галстуков», в ходе которой обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран и международной тематики.

Так, главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.

После переговоров Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне.