Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
Пушков назвал помешательством заявление США о «расистской математике»
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Экономика
Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников
Мир
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Мир
МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля

Лукашенко привез в подарок Путину белорусское мясо и сыр

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез российскому коллеге Владимиру Путину в подарок корзину белорусских продуктов . Об этом сообщил 22 февраля Telegram-канал «Пул первого».

Отдать и поделить: Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС
Остатки от $10 млрд транша могут пойти на поддержку белорусских предприятий

На представленном фото в корзине виден сыр из Александрии — родной деревни белорусского президента. Также среди привезенных в подарок образцов белорусской продукции — аналоги испанской ветчины хамон и итальянского сыра пармезан.

По словам журналистов, Путину понравились привезенные белорусским коллегой продукты.

Пообедали президенты вдвоем, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на встречу не приехал.

Ранее в этот день президенты провели встречу «без галстуков», в ходе которой обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран и международной тематики.

Так, главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.

После переговоров Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021