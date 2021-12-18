Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов

Недозрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. В них содержится больше клетчатки, а сахара, наоборот, меньше. Об этом в субботу, 18 декабря, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева.

Кроме того, в недоспелом банане содержится лейкоцианидин — он уменьшает чувство изжоги.

«Банан действительно очень богат самыми разнообразными полезными веществами. В одном среднестатистическом банане находится 1/5 суточной дозы витамина В6, добрая порция витамина С и каротиноидов. В нем очень много магния, калия и марганца (которых вообще мало в других наших продуктах) — необходимых для здоровой работы сердца», — написала Поташева в Facebook.

Также в банане содержатся пищевые волокна, они обладают свойствами пребиотика и помогают поддерживать нужное количество полезных бактерий в кишечнике.

«Это идеальный перекус для спортсменов. А еще — это отличная порция биогенных аминов (тех самых волшебных улучшателей настроения) — серотонина и дофамина», — добавила врач.

При этом Поташева отметила способность бананов вызывать аллергию, а также добавила, что употреблять их для снижения веса неэффективно.

Ранее, 16 декабря, испанский диетолог Эли Гальего перечислила продукты, которые вредят микробиоте кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий. Диетолог указала на то, что одним из главных врагов кишечного микробиома является алкоголь, поскольку обладает способностью изменять структуру. Из-за этого во внутренние органы проникают вредные бактерии.

Гальего добавила, что негативное влияние на кишечник также оказывают растительные жиры, которые в большом количестве содержатся в кексах, тортах, печенье и другой промышленной выпечке.