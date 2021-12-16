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Испанский диетолог назвала разрушающие кишечник продукты

Испанский диетолог Эли Гальего рассказала, какие четыре продукта разрушают кишечник
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Испанский диетолог Эли Гальего перечислила продукты, которые вредят микробиоте кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

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По словам специалиста, вредные бактерии, которые обитают в кишечнике человека, производят токсины. Из-за этого в организме развиваются различные заболевания и запускаются процессы старения. Напротив, полезные же бактерии, замещающие вредные, являются ключом к долгожительству.

Диетолог указала на то, что одним из главных врагов кишечного микробиома является алкоголь, поскольку обладает способностью изменять структуру. Из-за этого во внутренние органы проникают вредные бактерии.

Гальего добавила, что негативное влияние на кишечник также оказывают растительные жиры, которые в большом количестве содержатся в кексах, тортах, печенье и другой промышленной выпечке.

Опасными для здоровья кишечника являются и газированные напитки, которые «буквально переполняют организм токсинами» и снижают иммунитет. Пагубно влияет на микробиоту и злоупотребление острой пищей и кофе, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее диетолог Светлана Фус в своем Instagram рассказала о полезных свойствах льняных семян. К примеру, они богаты пищевыми волокнами. Специалист объяснила, что это позволяет продукту очищать кишечник человека подобно щетке, пишет «Москва 24».

В конце ноября главный внештатный специалист, диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о пользе оливок для здоровья кишечника. По ее словам, кроме растительных жиров, которые содержатся в оливковом масле, сами оливки богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими риск развития онкологической патологии и поддерживающими нормальную работу кишечника.

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