Более 24 тыс. многодетных семей ждут бесплатную землю в Татарстане

В Татарстане более 24 тыс. многодетных семей ждут, когда им предоставят бесплатный земельный участок. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

Всего в очереди более 65 тыс. семей, но на учете стоят 45 тыс. участков. При этом региональный индикатор по обеспечению землей выполнен. В разных районах участки выделяются с различной скоростью. В 19 муниципалитетах землю получили все многодетные семьи, 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны, передает InKazan.ru. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил изучить опыт других регионов в части работы с многодетными семьями.

Ранее в Удмуртской Республике решили возобновить предоставление многодетным семьям участков, не обеспеченных инфраструктурой. Законопроект предполагает выделение земли без инфраструктуры с письменного согласия будущего владельца. Обязательства по строительству при этом с властей не снимаются, а получатель может отказаться от данного участка. Глава республики Александр Бречалов отметил, что коммуникации должны быть подведены к участкам в течение двух-трех лет. Главное при этом — синхронизация строительства инфраструктуры и предоставления земли.