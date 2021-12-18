В США вновь провалились испытания гиперзвуковой ракеты

Вооруженные силы США вновь потерпели неудачу в ходе испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об говорится в статье The Drive.

«ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета», — указал автор материала Джозеф Тревитик.

Планируется, что ракета вернется на место сборки, где будет проведен анализ бортовых данных и телеметрии.

Как уточнил журналист, предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты состоялись в июле и апреле. Тревитик обратил внимание на то, что третья неудача подряд должна вызывать беспокойство.

При этом он отметил, что провальные результаты испытаний военной техники США особенно контрастируют на фоне испытаний таких видов вооружений в России, Китае и Северной Корее.

20 ноября заместитель командующего военно-космическими силами, генерал-лейтенант Дэвид Томпсон указал на то, что США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве. Он добавил, что Пентагон хоть и заявляет о продвижении разработок гиперзвуковых ракет, но армия не планирует их выпускать до 2024 года. Военно-морской флот намерен поставить свою собственную версию ракеты на эсминец в 2025 году и на подводные лодки класса «Вирджиния» — в 2028 году.

В конце октября армия США провела стендовые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты, которую будут использовать американские военно-морские силы и сухопутные войска.

Первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС США, завершившиеся провалом, состоялись в начале апреля. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.