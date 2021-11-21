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Генерал ВКС США признал продвинутость РФ и КНР в гиперзвуковом оружии

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США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве, заявил заместитель командующего военно-космическими силами, генерал-лейтенант Дэвид Томпсон на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

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«Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в плане гиперзвуковых программ», — приводит его слова 20 ноября портал Politico.

Он добавил, что Пентагон хоть и заявляет о продвижении разработок гиперзвуковых ракет, но армия не планирует их выпускать до 2024 года. Военно-морской флот намерен поставить свою собственную версию ракеты на эсминец в 2025 году и на подводные лодки класса «Вирджиния» — в 2028 году.

«Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять его, полностью спроектировать и управлять им», — добавил Томпсон.

Генерал отметил, что бюрократия, которая заполонила оборонные предприятия и предприятия по закупкам, замедляет процессы во многих областях.

«Тот факт, что нам не нужно было ускоряться в течение нескольких десятилетий — в смысле стратегического конкурента с такими возможностями, — не стимулировало и не требовало от нас оперативных решений», — пояснил он.

Но в Пентагоне все-таки есть прогресс. В прошлом месяце военные испытали ракетный двигатель, предназначенный для запуска гиперзвукового скользящего тела в атмосферу. А в пятницу, 19 ноября, Агентство по противоракетной обороне заключило контракты с Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman в рамках конкурса на разработку гиперзвукового перехватчика скользящей фазы, который будет способен уничтожить приближающуюся гиперзвуковую ракету.

3 ноября Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

В октябре завершились испытания «Циркона» с подводной лодки. Была выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем в октябре сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, в августе Пекин осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

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