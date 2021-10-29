США провели новые испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты
Армия США провела стендовые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты, которую будут использовать американские военно-морские силы и сухопутные войска. Об этом заявили 29 октября в пресс-службе ВМС Соединенных Штатов.
«Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело вторые испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 28 октября в Промонтори (штат Юта)», — говорится в сообщении.
Впервые были проведены испытания системы контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя. Она является главным компонентом ракетного двигателя, позволяющим ракете маневрировать в полете, уточнили американские военные.
27 мая сообщалось о первых огневых испытаниях первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты. Испытания проводились в Юте под управлением программы создания стратегических систем ВМС (Strategic Systems Programs). В планах использовать типовую гиперзвуковую ракету, разрабатывая при этом индивидуальные системы вооружения и пусковые установки, каждым видом войск.
Испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты состоялись в августе.
Кроме того, в I квартале 2022 финансового года планируют летные испытания гиперзвуковой ракеты.
19 мая военнослужащие США раскрыли детали нового гиперзвукового оружия. Ракета дальнего действия (LRHW) будет способна развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука, а также поражать цели на расстоянии почти 2,8 тыс. км.
В начале апреля стало известно, что США потерпели неудачу в ходе испытаний гиперзвуковой ракеты. Первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.
22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором Соединенные Штаты признали недостаточность развития технологий для создания гиперзвукового оружия.