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Стали известны подробности крупного пожара на корвете «Проворный»

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Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело по факту пожара на корвете «Проворный». Возгорание удалось локализовать на площади около 1000 кв. м, передает телеканал «Известия». Борьба с огнем длится уже несколько часов, ему присваивали наивысший ранг сложности, но сейчас его удалось существенно понизить. Двое пожарных пострадали во время тушения возгорания на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их госпитализировали с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести. Возгорание началось на борту новейшего корвета «Проворный», который был в завершающей стадии строительства и находился на стапелях. Сообщается, что очаг пожара находится в надстройке, в которой расположена ходовая рубка командного поста. Внутри также находились газовые баллоны, часть из них удалось вынести. Всего для борьбы с огнем на место прибыли порядка 160 человек и более 40 единиц техники. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял ситуацию под личный контроль. По факту возгорания корвета «Проворный» проверку проводит прокуратура, также отмечается, что для расследования причин ЧП создадут специальную комиссию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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