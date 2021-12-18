Стали известны подробности крупного пожара на корвете «Проворный»

Следственный комитет на транспорте по СЗФО возбудил уголовное дело по факту пожара на корвете «Проворный». Возгорание удалось локализовать на площади около 1000 кв. м, передает телеканал «Известия». Борьба с огнем длится уже несколько часов, ему присваивали наивысший ранг сложности, но сейчас его удалось существенно понизить. Двое пожарных пострадали во время тушения возгорания на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, их госпитализировали с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести. Возгорание началось на борту новейшего корвета «Проворный», который был в завершающей стадии строительства и находился на стапелях. Сообщается, что очаг пожара находится в надстройке, в которой расположена ходовая рубка командного поста. Внутри также находились газовые баллоны, часть из них удалось вынести. Всего для борьбы с огнем на место прибыли порядка 160 человек и более 40 единиц техники. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял ситуацию под личный контроль. По факту возгорания корвета «Проворный» проверку проводит прокуратура, также отмечается, что для расследования причин ЧП создадут специальную комиссию.

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