Минфин ФРГ выступил против использования СП-2 для давления на Россию

Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер в пятницу, 17 декабря, в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией, и вопрос «Северного потока – 2» находится только в правовом поле.

Глава немецкого минфина считает, что Запад не должен использовать проект «Северный поток – 2» в качестве средства давления на Россию.

«В настоящий момент речь здесь идет не о политическом, но о правовом вопросе. Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка еще не завершена, результат неясен», — заметил министр.

Накануне «Оператор ГТС Украины» обратился в минэкономики Германии с просьбой пересмотреть заключение о том, что сертификация газопровода не будет представлять опасность для газоснабжения Европы.

Ранее в этот день представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться после того, как будет завершен процесс сертификации. Также 17 декабря компания — оператор СП-2 Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки трубопровода.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки по введению «Северного потока – 2» в эксплуатацию неизвестны, диалог с регулятором на тему сертификации газопровода продолжается.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.