В Кремле оценили ситуацию с сертификацией «Северного потока – 2»

На данный момент сроки по введению «Северного потока – 2» (СП-2) в эксплуатацию неизвестны, диалог с регулятором на тему сертификации газопровода продолжается. Об этом, комментируя перенос принятия решения по сертификации СП-2, 17 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда это произойдет», — сказал Песков.

Также он отметил, что «это вопрос исключительно к регулятору» и российская сторона не ставит для себя сроков в части запуска проекта.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации СП-2.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение, что возможный перенос принятия решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе. По его словам, фактор низкого уровня запасов топлива в европейских хранилищах также будет работать на поднятие стоимости газовых фьючерсов.

В то же время в пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.