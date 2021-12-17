Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Экономика
В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Общество
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС

В Кремле оценили ситуацию с сертификацией «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данный момент сроки по введению «Северного потока – 2» (СП-2) в эксплуатацию неизвестны, диалог с регулятором на тему сертификации газопровода продолжается. Об этом, комментируя перенос принятия решения по сертификации СП-2, 17 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда это произойдет», — сказал Песков.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

Также он отметил, что «это вопрос исключительно к регулятору» и российская сторона не ставит для себя сроков в части запуска проекта.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации СП-2.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказал мнение, что возможный перенос принятия решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года приведет к дальнейшему росту цен на газ в Европе. По его словам, фактор низкого уровня запасов топлива в европейских хранилищах также будет работать на поднятие стоимости газовых фьючерсов.

В то же время в пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021