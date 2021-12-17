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Украина обратилась к Германии с просьбой пересмотреть заключение о СП-2

«Оператор ГТС Украины» обратился к ФРГ с просьбой пересмотреть заключение о сертификации СП-2
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«Оператор ГТС Украины» обратился в минэкономики Германии с просьбой пересмотреть заключение о том, что сертификация газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) не будет представлять опасность для газоснабжения Европы. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба компании.

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«Компания «Оператор ГТС Украины» обратилась в министерство экономики и защиты климата Германии насчет пересмотра решения о влиянии сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» на безопасность поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Ранее в этот день представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться после того, как будет завершен процесс сертификации. Также 17 декабря компания — оператор СП-2 Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки трубопровода.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки по введению «Северного потока – 2» в эксплуатацию неизвестны, диалог с регулятором на тему сертификации газопровода продолжается.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины следующего года принятие решения по сертификации «Северного потока – 2».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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