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Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
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Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»

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ФК «Спартак» 17 декабря объявил о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.

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«Новым главным тренером «Спартака» назначен Паоло Ваноли. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год», — говорится в сообщении.

С 2010 по 2017 год Ваноли работал в системе сборных Италии, где возглавлял команды юношеских возрастов (в том числе дошел со сборной U-19 до финала чемпионата Европы), а затем был ассистентом в главной национальной команде.

В 2017 году новый главный тренер вошел в штаб Антонио Конте и помогал ему сначала в «Челси», а затем в «Интере». Он стал победителем Кубка Англии с лондонцами и выиграл Серию А с миланцами.

Ранее, 15 декабря, португальский наставник Руй Витория покинул пост главного тренера ФК «Спартак». Витория тренировал красно-белых с мая 2021 года, контракт был заключен на два года. В чемпионате России после 18 туров «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей, уточняет «Спорт-Экспресс».

Как сообщили в пресс-службе команды, футбольному клубу необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице. Необходимость перемен и привела к решению поменять главного тренера. Клуб также покинут ассистенты тренера: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

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