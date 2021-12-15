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Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»

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Португальский наставник Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в среду, 15 декабря, сообщается на официальном сайте команды.

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«Мы благодарим тренера и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы, а также желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Витория тренировал красно-белых с мая 2021 года, контракт был заключен на два года.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил поддержку со стороны болельщиков красно-белых.

В чемпионате России после 18 туров «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. Всего при Витории команда провела 26 матчей, пишет «Спорт-Экспресс».

Место специалиста на посту главного тренера «Спартака» должен занять итальянец Паоло Ваноли.

13 декабря «Спартак» проиграл на выезде команде «Сочи» в заключительном матче 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Последний матч чемпионата в 2021 году прошел на стадионе «Фишт» и завершился со счетом 3:0.

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