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«Спартак» проиграл «Сочи» в 18-м туре РПЛ

«Спартак» завершил 2021 год крупным поражением в матче с «Сочи»
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Футбольный клуб (ФК) «Спартак» из Москвы проиграл на выезде команде «Сочи» в заключительном матче 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

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Последний матч РПЛ в 2021 году прошел на стадионе «Фишт» и завершился со счетом 3:0, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

На 28-й минуте «Сочи» заработал пенальти после того, как мяч попал в руку в штрафной «Спартака» Михаилу Игнатову. Пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

На 66-й минуте Нобоа наступил на голеностоп Квинси Промесу и получил красную карточку. После этого московским ФК было создано множество моментов, но они так и остались нереализованными.

На 89-й минуте Ивелин Попов во время контратаки отправил мяч в ворота «Спартака». На шестой добавленной минуте арбитр удалил Максимилиано Кофрие за фол, а «Сочи» получил право на еще один пенальти, который реализовал Артур Юсупов.

Всего московский ФК нанес по воротам соперника 25 ударов, в то время как «Сочи» — всего лишь шесть.

9 декабря «Спартак» обыграл польскую «Легию» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Игра прошла не без инцидентов. После пропущенного хозяевами гола болельщики «Легии» стали кидаться мусором и кричать русофобские кричалки в адрес россиян.

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