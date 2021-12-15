Прямой эфир
Наука
Российские ученые обнаружили рекордные залежи льда на Марсе
Общество
Главного инженера шахты «Листвяжная» арестовали
Общество
В аэропорту Домодедово можно получить международные сертификаты о вакцинации
Мир
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
Политика
Песков допустил новый саммит Путина и Байдена до конца года
Мир
Захарова пообещала ответ на высылку Германией двух дипломатов РФ
Экономика
Запасы газа в хранилищах Украины опустились ниже уровня начала закачки
Экономика
«Газпром» объявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину
Общество
Путин поручил утвердить программу развития транспорта в РФ до конца года
Мир
МИД России упрекнул страны НАТО в наращивании поставок вооружений на Украину

В «Спартаке» объяснили решение расстаться с тренером Виторией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольному клубу «Спартак» необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе команды, объясняя решение расстаться с главным тренером Руем Виторией по взаимному соглашению.

Бой Витории: чем запомнится португалец во главе «Спартака»
Место на тренерской скамейке красно-белых займет бывший ассистент Антонио Конте и Джан Пьеро Вентуры

«Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — говорится в сообщении.

Клуб также покинут ассистенты тренера: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

«Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — добавили в пресс-службе «Спартака».

О том, что Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака», стало известно ранее в этот день.

Витория тренировал красно-белых с мая 2021 года, контракт был заключен на два года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021