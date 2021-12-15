В «Спартаке» объяснили решение расстаться с тренером Виторией

Футбольному клубу «Спартак» необходим новый вектор, чтобы подняться в турнирной таблице. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе команды, объясняя решение расстаться с главным тренером Руем Виторией по взаимному соглашению.

«Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — говорится в сообщении.

Клуб также покинут ассистенты тренера: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

«Мы благодарим Руя и его штаб за профессионализм и яркие мгновения в Лиге Европы. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — добавили в пресс-службе «Спартака».

О том, что Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака», стало известно ранее в этот день.

Витория тренировал красно-белых с мая 2021 года, контракт был заключен на два года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», добавляет сайт «Спорт-Экспресс».