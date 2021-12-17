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Минобороны вывезло детей из Сирии

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Минобороны доставило в РФ девять детей из лагерей Сирии. Возраст вернувшихся — от шести до 17 лет, всех обследуют врачи, передает телеканал «Известия». Будут сформированы еще несколько групп детей для вывоза из Сирии. Вернуть на родину осталось всего несколько человек. Сейчас идет подготовка их документов. Практически все дети из Дамаска вывезены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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