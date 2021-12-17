Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина

Суд в округе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико выдал полиции ордер на изучение информации с телефона актера Алека Болдуина. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

Правоохранители надеются найти в телефоне актера улики, которые помогут расследованию. Сначала они попросили актера и его адвоката предоставить телефон добровольно, но те затребовали ордер, сообщает Variety.

В результате было получено разрешение на изучение фото, видео, сообщений, электронных писем, аккаунтов в социальных сетях, контактов, истории поиска, а также удаленных данных и файлов.

21 октября на съемках фильма «Ржавчина» во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико, у Алека Болдуина был в руках антикварный револьвер. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

2 декабря Болдуин заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным.

Ранее, 15 ноября, актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевал, как на площадке со сценами стрельбы и участием Болдуина было допущено столько «глупых ошибок».