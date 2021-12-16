Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Политика
Концепцию закона о праве субъектов вводить QR-коды повторно направили в регионы
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Мир
В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру
Мир
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Вильданов установил рекорд на груше-силомере перед боем с Щербаковым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Денис Вильданов, известный как Большой Папа, накануне поединка с Максимом Щербаковым (Макс Топор) установил рекорд на груше-силомере в торговом центре Самары.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Спортсмен рассказал, что решил научиться новой методике ведения боя.

«Я решил посмотреть фильм про Шаолинь и начал осваивать новую методику перед боем — набивать кулаки. Мы в торговом центре нашли колонну, которая издает мелодичный звук при набивании. Сегодня набьем кулачок, чтобы он был каменный и чтобы травм не было. У меня», — подчеркнул он 16 декабря в беседе с РЕН ТВ.

После того как боец опробовал новую методику, он решил проверить свои силы на специальной груше. Так, после первого удара Большой Папа показал результат в 788 очков, а после второй попытки спортсмен побил новый рекорд.

На турнире «Буря на Волге», который состоится 17 декабря, помимо Вильданова и Щербакова на ринг выйдут Тимур Слащинин и Тайсон Дижон. Также зрителей ожидает долгожданный реванш Эдгара Гукасяна против Рикардо Вильяльбы, который в прошлый раз после скандальной остановки боя отобрал у Эдгара пояс чемпиона «WBA Азия».

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое Макса Топора и Большого Папы. Спортсмен предположил, что зрителей боя ждут «искры», а также отметил, что склоняется к победе Щербакова.

15 декабря соперники подрались в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно победить за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021