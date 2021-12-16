Вильданов установил рекорд на груше-силомере перед боем с Щербаковым

Российский боец Денис Вильданов, известный как Большой Папа, накануне поединка с Максимом Щербаковым (Макс Топор) установил рекорд на груше-силомере в торговом центре Самары.

Спортсмен рассказал, что решил научиться новой методике ведения боя.

«Я решил посмотреть фильм про Шаолинь и начал осваивать новую методику перед боем — набивать кулаки. Мы в торговом центре нашли колонну, которая издает мелодичный звук при набивании. Сегодня набьем кулачок, чтобы он был каменный и чтобы травм не было. У меня», — подчеркнул он 16 декабря в беседе с РЕН ТВ.

После того как боец опробовал новую методику, он решил проверить свои силы на специальной груше. Так, после первого удара Большой Папа показал результат в 788 очков, а после второй попытки спортсмен побил новый рекорд.

На турнире «Буря на Волге», который состоится 17 декабря, помимо Вильданова и Щербакова на ринг выйдут Тимур Слащинин и Тайсон Дижон. Также зрителей ожидает долгожданный реванш Эдгара Гукасяна против Рикардо Вильяльбы, который в прошлый раз после скандальной остановки боя отобрал у Эдгара пояс чемпиона «WBA Азия».

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое Макса Топора и Большого Папы. Спортсмен предположил, что зрителей боя ждут «искры», а также отметил, что склоняется к победе Щербакова.

15 декабря соперники подрались в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно победить за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.