Боксер Кудряшов прокомментировал будущий бой Топора и Большого Папы

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое Макса Топора и Большого Папы. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

«Это ребята, которые дерутся в супертяжелом весе, и это всегда интересно, потому что каждый удар может стать последним в этом поединке. Ребята весят за 100 кг и бьют очень сильно. Это будет матч-реванш — они уже встречались на голых кулаках, и победил Большой Папа Вильданов», — отметил Кудряшов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Хотя он добавил, что с последнего поединка с Денисом Макс набрался опыта. Кудряшов к тому же видел выступления Топора на хардкоре и его победы нокаутами, и потому считает, что болельщикам не стоит ждать однозначного боя.

«Склоняюсь к победе Макса Топора, потому что он более взрывной, может ударить, и для Вильданова станет большим подарком, что Макс пойдет на него со своими корявыми, размашистыми, мощными ударами. В этом бою нас ждут искры», — заявил боксер.

На турнире «Буря на Волге» Вильданов (Большой Папа) сразится с Щербаковым (Макс Топор), Тимур Слащинин выступит против Тайсона Дижона, то есть сразятся чемпион Европы против чемпиона Камеруна.

Кроме прочего, зрителей ожидает долгожданный реванш Эдгара Гукасяна против Рикардо Вильяльбы, который в прошлый раз после скандальной остановки боя отобрал у Эдгара пояс чемпиона «WBA Азия».

15 декабря Макс Топор подрался с Большим Папой Вильдановым в ходе пресс-конференции перед турниром «Буря на Волге». Потасовка завязалась в ходе представления оппонентов друг другу.

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно победить за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.