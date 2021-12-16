Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят гражданам возражать против обработки их персональных данных. Список поручений главы государства по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 16 декабря приводится на сайте Кремля.

Уточняется, что правительству совместно с Банком России поручено подготовить предложения «о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации».

Также российский лидер поручил ускорить разработку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан. Распоряжение должно быть выполнено в срок до 1 марта 2022 года.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных», — указано в публикации.

9 декабря президент РФ указал на то, что утечек персональных данных россиян слишком много, необходимо принять меры для обеспечения прав граждан. Необходимо изучить возможности для разработки дополнительных мер регулирования в данной сфере, уточнил глава государства. По его словам, также следует «навести порядок» в вопросе слежки за россиянами, которую ведут интернет-платформы.

Ранее, 11 июня, Путин подписал закон об увеличении штрафов до 50 тыс. рублей за разглашение персональных данных. Под данное определение попадает много различных данных, в частности коммерческая или банковская тайна или же тайна связи.