Цена газа в Европе поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг, 16 декабря, выросла почти на 10% и превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена на газ поднялась после известия, что «Газпром» не забронировал на аукционе мощности газопровода Ямал–Европа на пятницу. На аукционе были предложены мощности по прокачке 38,39 млн куб. м в сутки. Ранее российский холдинг бронировал около трети предлагаемого объема.

Газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 мск дорожал до $1705 за 1 тыс. куб. м, или €145,985 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К 19:15 мск цена на газ составила $1653 за 1 тыс. куб. м, или €141,5 за МВт ч.

Ранее в четверг исполнительный директор Германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке рассказал о том, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до 59%. Это «исторически низкий» уровень по сравнению с предыдущими годами.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.