Второй арктический IT-центр появился в Якутии

В селе Оленек Оленекского района Якутии открыли IT-центр, ставший вторым в арктических районах республики. Здесь цифровым навыкам будут обучать не только детей и молодежь, но и взрослых людей, информирует пресс-служба главы и правительства региона.

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова, все IT-центры тесно взаимодействуют с технопарком «Якутия», поэтому в перспективе в Оленьке могут появиться стартапы. Свою работу IТ-центр в Оленьке начинает с проведения двухдневного образовательного семинара для учеников 7–11-х классов школ района в онлайн-формате. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Всего в Республике Саха до 2024 года создадут 17 IT-центров. Их задача состоит в повышении цифровой грамотности населения и создании на местах стартапов. IT-центры уже созданы и функционируют в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском и Таттинском районах. Реализация проектов по открытию IT-центров началась по указу главы Якутии и инициативе ответственного ведомства при поддержке муниципалитетов и частного бизнеса. За последние годы республика стала одним из главных центров развития IT-отрасли на Дальнем Востоке.