Последний дом под звездным небом: Сергея Соловьева проводили в Москве

Художник с яркой индивидуальностью. Всегда современный. Человек с большой-большой буквы. Все эти слова 16 декабря звучали на прощании с Сергеем Соловьевым. Проводить великого режиссера в последний путь пришло множество людей — его близкие, актеры и друзья, вгиковские студенты, да и простые почитатели таланта. Все они с трудом находили место в церкви Иоанна Богослова, где проходило отпевание. Но так и талант Соловьева не вмещался ни в какие рамки и заполнял собой всё, чем он занимался.

Нет слов

Мэтра не стало 13 декабря. Причиной смерти 77-летнего режиссера оказался сердечный приступ. Близкие уверены: здоровье Соловьева подкосило трагическое событие трехлетней давности — смерть сына Дмитрия , сыгравшего главные роли в картинах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Тогда отпевал его протоиерей Дмитрий Рощин — сын первой жены Соловьева Екатерины Васильевой от второго брака (с драматургом Михаилом Рощиным). Теперь отец Дмитрий проводил и Сергея Александровича. Мать священника, недавно принявшая монашеский постриг, тоже пришла проститься с бывшим супругом.

С утра территорию вокруг храма Иоанна Богослова на Бронной начали огораживать, подъехали автобусы с полицией. А ближе к 11 часам начали собираться приглашенные на отпевание. У гроба режиссера стояла бывшая жена и муза Соловьева Татьяна Друбич вместе с дочерью Анной. Со словами утешения к ним подходило множество выдающихся деятелей культуры, для каждого из которых дружба и работа с Соловьевым были чем-то очень важным: режиссеры Вадим Абдрашитов и Владимир Хотиненко, операторы Юрий Клименко и Сергей Астахов, актеры Сергей Шакуров и Евгения Крюкова.

Последний дом под звездным небом Евгения Крюкова у входа в церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссера и сценариста Сергея Соловьева Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Народный артист Александр Збруев , снимавшийся у Сергея Соловьева в картинах «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», подошел к журналистам и начал рассказывать о режиссере, но не смог сдержать слез и прервал речь, с трудом резюмировав:

— Это не просто режиссер. Это человек с большой-большой буквы. Не хочется говорить банальные слова. Нет таких слов, которые были бы равносильны его таланту.

Без возраста

Коллега Александра Збруева Кирилл Гребенщиков обратился к воспоминаниям.

— Он производил впечатление очень тихого человека, глубокого, но когда он начинал рассказывать или шутить, всегда его слушали с раскрытым ртом. Его отличали честность и абсолютное неследование никаким правилам. Он ни под кого не подстраивался. Не делал никаких заказов. Абсолютно был очищен от всякой идеологии. И сохранял особую атмосферу своих фильмов до последнего, — поделился с «Известиями» Кирилл Гребенщиков.

Фильм «Асса» повлиял на целое поколение, уверен Гребенщиков.

— Он показал нашу серую скучную советскую жизнь такой поэтизированной! И он всегда оставался современным. Даже в своих поздних фильмах он понимал энергию молодости.

Последний дом под звездным небом Вынос гроба с телом режиссера и сценариста Сергея Соловьева из церкви Иоанна Богослова на Бронной в Москве после отпевания Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Соловьева действительно называли молодежным режиссером — реальный возраст был ему в этом не помеха. В 30 лет он снял «Сто дней после детства», в 43 года — «Ассу», в 55 — «Нежный возраст», в 65 — «Одноклассники» по сценарию своей вгиковской ученицы Софьи Карпуниной , которая позже сама с успехом дебютировала в режиссуре. Соловьев всегда чувствовал талант и даже в последние годы был на одной волне с новыми поколениями.

И они платили ему ответной любовью. На прощание с мэтром пришло множество его студентов разных лет.

— Это мастер с яркой индивидуальностью, обладавший удивительной интуицией художника. Все, кто с ним общался, даже не видя его фильмы, попадали под обаяние Соловьева, — рассказал режиссер Павел Чухрай. Он тоже не мог не отдать дань памяти коллеге по цеху.

Красные розы — эмблема любви

Не остались в стороне от печального события и представители других видов искусств — музыканты, художники. Лидер ленинградского андеграунда Сергей «Африка» Бугаев рассказал «Известиям», что собирался приехать в Москву, чтобы встретиться с Соловьевым и обсудить с ним новый спектакль, но в итоге увидел его только уже на отпевании.

Но и для представителей академической среды имя Соловьева значит очень многое. Так, среди пришедших на церемонию были пианист Алексей Гориболь и альтист, дирижер Юрий Башмет , снявшийся у Сергея Александровича в картинах «2-Асса-2» и «Анна Каренина». Он принес большой букет красных роз.

Последний дом под звездным небом Могила режиссера и сценариста Сергея Соловьева на Троекуровском кладбище в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Сережа, приглашая меня сниматься, не то чтобы обхитрил меня, но лучше всех подготовился. Мы дружим, наверное, сто лет. Однако он пришел на встречу со мной не просто с желанием убедить, а с моим репетиционным и концертным графиком. И распланировал дни съемок так, чтобы они не пересекались с моими концертами. Этим меня и подкупил, — рассказывал Юрий Башмет «Известиям» историю своего появления в картинах Соловьева.

Кажется, создатель «Ассы» мог сделать актером любого — и выдающегося альтиста Башмета, и 14-летнюю девочку Таню Друбич, и ершистого рок-кумира Виктора Цоя. Да и сам он был, конечно, человеком яркого артистизма. Поэтому з вание «народный артист», которое он получил еще в 1993 году, в данном случае не формальность, но отражение самой сущности Соловьева. Аплодисменты, которыми проводили его гроб до катафалка после прощания, лишнее тому подтверждение.