Последний дом под звездным небом: Сергея Соловьева проводили в Москве
Художник с яркой индивидуальностью. Всегда современный. Человек с большой-большой буквы. Все эти слова 16 декабря звучали на прощании с Сергеем Соловьевым. Проводить великого режиссера в последний путь пришло множество людей — его близкие, актеры и друзья, вгиковские студенты, да и простые почитатели таланта. Все они с трудом находили место в церкви Иоанна Богослова, где проходило отпевание. Но так и талант Соловьева не вмещался ни в какие рамки и заполнял собой всё, чем он занимался.
Нет слов
Мэтра не стало 13 декабря. Причиной смерти 77-летнего режиссера оказался сердечный приступ. Близкие уверены: здоровье Соловьева подкосило трагическое событие трехлетней давности — смерть сына Дмитрия, сыгравшего главные роли в картинах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Тогда отпевал его протоиерей Дмитрий Рощин — сын первой жены Соловьева Екатерины Васильевой от второго брака (с драматургом Михаилом Рощиным). Теперь отец Дмитрий проводил и Сергея Александровича. Мать священника, недавно принявшая монашеский постриг, тоже пришла проститься с бывшим супругом.
С утра территорию вокруг храма Иоанна Богослова на Бронной начали огораживать, подъехали автобусы с полицией. А ближе к 11 часам начали собираться приглашенные на отпевание. У гроба режиссера стояла бывшая жена и муза Соловьева Татьяна Друбич вместе с дочерью Анной. Со словами утешения к ним подходило множество выдающихся деятелей культуры, для каждого из которых дружба и работа с Соловьевым были чем-то очень важным: режиссеры Вадим Абдрашитов и Владимир Хотиненко, операторы Юрий Клименко и Сергей Астахов, актеры Сергей Шакуров и Евгения Крюкова.
Евгения Крюкова у входа в церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссера и сценариста Сергея Соловьева
Народный артист Александр Збруев, снимавшийся у Сергея Соловьева в картинах «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», подошел к журналистам и начал рассказывать о режиссере, но не смог сдержать слез и прервал речь, с трудом резюмировав:
— Это не просто режиссер. Это человек с большой-большой буквы. Не хочется говорить банальные слова. Нет таких слов, которые были бы равносильны его таланту.
Без возраста
Коллега Александра Збруева Кирилл Гребенщиков обратился к воспоминаниям.
— Он производил впечатление очень тихого человека, глубокого, но когда он начинал рассказывать или шутить, всегда его слушали с раскрытым ртом. Его отличали честность и абсолютное неследование никаким правилам. Он ни под кого не подстраивался. Не делал никаких заказов. Абсолютно был очищен от всякой идеологии. И сохранял особую атмосферу своих фильмов до последнего, — поделился с «Известиями» Кирилл Гребенщиков.
Фильм «Асса» повлиял на целое поколение, уверен Гребенщиков.
— Он показал нашу серую скучную советскую жизнь такой поэтизированной! И он всегда оставался современным. Даже в своих поздних фильмах он понимал энергию молодости.
Вынос гроба с телом режиссера и сценариста Сергея Соловьева из церкви Иоанна Богослова на Бронной в Москве после отпевания
Соловьева действительно называли молодежным режиссером — реальный возраст был ему в этом не помеха. В 30 лет он снял «Сто дней после детства», в 43 года — «Ассу», в 55 — «Нежный возраст», в 65 — «Одноклассники» по сценарию своей вгиковской ученицы Софьи Карпуниной, которая позже сама с успехом дебютировала в режиссуре. Соловьев всегда чувствовал талант и даже в последние годы был на одной волне с новыми поколениями.
И они платили ему ответной любовью. На прощание с мэтром пришло множество его студентов разных лет.
— Это мастер с яркой индивидуальностью, обладавший удивительной интуицией художника. Все, кто с ним общался, даже не видя его фильмы, попадали под обаяние Соловьева, — рассказал режиссер Павел Чухрай. Он тоже не мог не отдать дань памяти коллеге по цеху.
Красные розы — эмблема любви
Не остались в стороне от печального события и представители других видов искусств — музыканты, художники. Лидер ленинградского андеграунда Сергей «Африка» Бугаев рассказал «Известиям», что собирался приехать в Москву, чтобы встретиться с Соловьевым и обсудить с ним новый спектакль, но в итоге увидел его только уже на отпевании.
Но и для представителей академической среды имя Соловьева значит очень многое. Так, среди пришедших на церемонию были пианист Алексей Гориболь и альтист, дирижер Юрий Башмет, снявшийся у Сергея Александровича в картинах «2-Асса-2» и «Анна Каренина». Он принес большой букет красных роз.
Могила режиссера и сценариста Сергея Соловьева на Троекуровском кладбище в Москве
— Сережа, приглашая меня сниматься, не то чтобы обхитрил меня, но лучше всех подготовился. Мы дружим, наверное, сто лет. Однако он пришел на встречу со мной не просто с желанием убедить, а с моим репетиционным и концертным графиком. И распланировал дни съемок так, чтобы они не пересекались с моими концертами. Этим меня и подкупил, — рассказывал Юрий Башмет «Известиям» историю своего появления в картинах Соловьева.
Кажется, создатель «Ассы» мог сделать актером любого — и выдающегося альтиста Башмета, и 14-летнюю девочку Таню Друбич, и ершистого рок-кумира Виктора Цоя. Да и сам он был, конечно, человеком яркого артистизма. Поэтому звание «народный артист», которое он получил еще в 1993 году, в данном случае не формальность, но отражение самой сущности Соловьева. Аплодисменты, которыми проводили его гроб до катафалка после прощания, лишнее тому подтверждение.
Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище. Последнее пристанище он нашел рядом со своими родителями и сыном Дмитрием. Теперь они снова вместе.