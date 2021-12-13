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Райхельгауз отметил масштаб личности Соловьева

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Народный артист России, режиссер Иосиф Райхельгауз в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» заявил, что смерть режиссера такого масштаба, как Сергей Соловьев, является сильнейшим ударом.

«Когда уходят такие — это очень сильный удар. О его фильмах много будут говорить и писать. Он как глыба сам по себе. Он вокруг себя водил последователей и учеников, согласных и несогласных. Искусство всегда в конфликте», — отметил Райхельгауз.

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Он подчеркнул, что Соловьев был для него не просто режиссером и коллегой, а настоящим товарищем.

«Мы много лет работали вместе во ВГИКе. Мы много ездили вместе в Одессу, он придумывал там натурные съемки. Он очень интересный и выдающийся педагог. У него потрясающие ученики. У нас с ним было такое количество разных связей, что представить, что этого не будет очень тяжело», — сказал народный артист.

Ранее в этот день в пресс-службе ВГИКа сообщили, что Соловьев скончался в возрасте 77 лет.

Он родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве кинорежиссера на студии «Мосфильм». Соловьев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог; лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист РФ.

Им были сняты, такие фильмы, как: «Асса», «Станционный смотритель», «Черных монах», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Черная роза —эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Мелодии белой ночи».

Ранее, 13 декабря, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заметил, что Соловьев был первооткрывателем, благодаря ему многие артисты, такие, например, как Виктор Цой вскоре стали известны. На его взгляд, Соловьев имел свой неповторимый почерк и стал культовым режиссером для российского кинематографа.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

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