Доступ завершен: продажу прав в интернете хотят блокировать без суда

Продажу автомобильных прав в интернете хотят блокировать без решения суда. О проработке таких мер в письме зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному сообщил первый замгепрокурора РФ Анатолий Разинкин . Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем также сообщается о принятии мер по блокировке сайтов, которые свободно занимались продажей прав в интернете. Эксперты считают, что это повысит эффективность борьбы с мошенниками, полезным было бы и размещение на правах более качественных знаков отличия.

Вызов безопасности

Генпрокуратура РФ прорабатывает вариант досудебной блокировки сайтов, на которых мошенники продают россиянам водительские права . Об этом говорится в ответе первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному. Разинкин отмечает, что длительность судебной процедуры ограничения доступа к такому контенту препятствует оперативному пресечению подобных нарушений .

«В этой связи в Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных ФОИВ исходя из их компетенции», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также Анатолий Разинкин сообщает, что обращение Анатолия Выборного в Генпрокуратуру в связи с обнаружением работы около десятка таких интернет-ресурсов рассмотрено. Об этом депутат в ноябре рассказывал «Известиям», отмечая, что владельцы подобных ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им 25 тыс. и получить готовые документы уже через несколько дней .

« Прокурору Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить вам о результатах », — сообщил в своем ответе Анатолий Разинкин, добавив, что копия обращения направлена в Роскомнадзор.

Доступ заверше Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Анатолий Выборный убежден, что к продавцам поддельных водительских удостоверений необходимо принять более жесткие и комплексные меры.

— Нужно менять алгоритмы блокировки сайтов с подобной информацией, а также ужесточать уголовную ответственность за подделку документов, иначе проблему не решить . Существование таких интернет-ресурсов — вызов безопасности. Если они долгое время не блокируются, люди верят, что предложение действительно легальное: учиться в автошколе не надо, заплати — и сразу за руль, — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, оперативное ограничение доступа к такому ресурсу может буквально спасти чью-то жизнь.

— Сейчас для блокировки сайтов, через которые продаются поддельные документы, будь то фальшивые дипломы или документы на управление транспортным средством, требуется решение суда. Это затягивает процесс на месяцы . При этом запретить доступ к такому вредоносному контенту в досудебном порядке не представляется возможным. Что и следует из ответа Генпрокуратуры на мое обращение, — отметил Анатолий Выборный.

Также он уточнил, что с 2012 года в России ряд уполномоченных федеральных исполнительных органов власти, в том числе МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС, могут вынести решение о внесении обнаруженного запрещенного контента в единый реестр запрещенных сайтов, после этого доступ к нему ограничивают. Но контент о продаже поддельных документов не входит в этот перечень, подчеркнул он.

Доступ завершен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой пояснить, когда может быть принято решение о досудебной блокировке и необходимости ужесточения уголовной ответственности.

В Роскомнадзоре «Известиям» подтвердили получение письма от Генпрокуратуры РФ, оно будет рассмотрено в установленном порядке .



«Ограничение доступа к сайтам, на которых размещается информация о продаже поддельных документов, осуществляется на основании судебных решений. Исковые заявления о признании информации запрещенной подаются в суд со стороны органов прокуратуры в порядке статьи 265.1 КАС РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Другие способы

Как выяснили «Известия», найти интернет-ресурсы, на которых продают водительские права, можно и сейчас . Только в ноябре, например, прокуратура Рязанской области заблокировала более 60 таких сайтов. Эксперты видят несколько способов решения проблемы.

— Ввести досудебную блокировку — разумное предложение, но также необходимо расширить полномочия тех органов, которые будут вести такую деятельность . Что касается ужесточения наказания для изготовителей подделок, то, как правило, они находятся в других странах, поэтому будут недосягаемы для российского правосудия, — заявил «Известиям» глава благотворительной организации «Право и порядок» подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что изменить ситуацию можно только тремя способами .

— Первый — размещение на правах более качественных знаков отличия, второй — появление биометрии, которую можно сделать по аналогии с загранпаспортами, третье — искоренение коррупции в самих правоохранительных органах, которые могут быть причастны к изготовлению таких прав , — допустил эксперт.

Доступ завершен Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

При этом он отметил, что сегодня отличить поддельное водительское удостоверение от настоящего очень сложно, поэтому вряд ли ужесточение ответственности за это преступление решит проблему. Кроме того, не получится и полностью заблокировать сайты, где идет такая продажа, так как они могут находиться в даркнете или Telegram.

Как сообщали «Известия» ранее, согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ, виновные в изготовлении фальшивок наказываются ограничением или лишением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Использование такого документа по этой статье наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Также для таких водителей предусмотрена ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством») — им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же будет пойман водитель, лишенный права управления транспортным средством, то его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.