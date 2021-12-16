В МГТУ имени Баумана появятся новые образовательные программы

В МГТУ имени Баумана со следующего года будут обучать по новым образовательным программам.

Например, студентов научат создавать живые ткани, как в организме человека. Биоматериалы можно будет использовать при тестировании лекарств или при лечении, также они смогут заменить поврежденные участки органов.

Обучать будут в вузах — участниках программы «Приоритет 2030» Минобрнауки. В ближайшие 10 лет в РФ появится более 300 новых профессий.

«Для нас важно с помощью этой программы, средств этой программы войти действительно в число мировых лидеров по целому ряду крупнейших научных направлений. Университет — это вообще центр и драйвер социально-экономического развития, инновационного развития и региона, и страны в целом», — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Взять на работу выпускников по новым программам ведущие компании страны готовы уже сейчас.