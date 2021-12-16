В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности

Переговоры с США по вопросам кибербезопасности идут очень сложно. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских.

«К сожалению, переговоры идут очень сложно, и я попытаюсь сегодня сказать несколько слов о том, как мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия», — сказал он, выступая с докладом на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов «Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы» в МГИМО.

Ранее, 10 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может раскрыть детали взаимодействия с США в области кибербезопасности. Он назвал это весьма чувствительной темой и вместе с тем отметил, что Москва положительно оценивает реализацию договоренности президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. По словам президента РФ, беседа была открытой и конструктивной, а по вопросу кибербезопасности удалось наладить диалог.

31 октября газета The New York Times сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. В частности, отмечалось, что советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой.

16 июля лидеры РФ и США встретились в Женеве, где договорились начать консультации по кибербезопасности. Путин обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершается из США, а также Канады и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва дала исчерпывающие ответы по всем запросам Вашингтона по кибератакам.