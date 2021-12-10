Песков не стал раскрывать детали взаимодействия с США по кибербезопасности

Россия не может раскрыть детали взаимодействия с США в области кибербезопасности. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это весьма чувствительна тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится, налажен рабочий механизм, и он, собственно, выполняет свои функции», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать реализацию договоренностей РФ и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита лидеров двух стран в Женеве.

Однако представитель Кремля отметил, что Москва положительно оценивает реализацию договоренности президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

«В этом плане мы скорее можем дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договоренности реализуются», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль намерен донести до США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, соответствующий документ готовится.

«Путин как раз и сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь, президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО. Дальше будут какие-то контакты у президента США с коллегами, они уже были и, наверное, будут продолжены. Но сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение», — сказал Песков.

Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Общение глав государств длилось два часа. По словам президента РФ, беседа была открытой и конструктивной, а по вопросу кибербезопасности удалось наладить диалог.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

31 октября газета The New York Times сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. Журналисты издания подчеркнули, что, в частности, главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой.

16 июля лидеры РФ и США встретились в Женеве, где договорились начать консультации по кибербезопасности. Путин обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании. Он также подчеркнул, что Москва дала исчерпывающие ответы по всем запросам Вашингтона по кибератакам.