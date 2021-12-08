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Путин и Байден констатировали продвижение диалога по кибербезопасности

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Президент России Владимир Путин заявил в среду, 8 декабря, что он и американский лидер Джо Байден констатировали продвижение диалога стран по кибербезопасности.

«Говорили подробно о кибербезопасности, констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно», — отметил президент РФ на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.

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По словам главы государства, налажен конструктивный диалог. При этом, как заверил Путин, диалог носит позитивный характер и дает положительные результаты.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа. По словам президента РФ, беседа была открытой и конструктивной.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

31 октября газета The New York Times сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. Журналисты издания подчеркнули, что, в частности, главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой.

6 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США. В документе говорится о необходимости противостоять использованию IT-технологий в преступных и террористических целях.

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