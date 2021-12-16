Вооруженные люди захватили правительственные здания в Ливии

Захват штаб-квартиры Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны Ливии в Триполи произошел вечером в среду, 15 декабря. Об этом сообщает информационное агентство «Аль-Джамахирия».

Отмечается, что в правительственные здания ворвались вооруженные люди. Агентство не приводит подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из действующих в Триполи группировок.

По информации агентства, ряд районов ливийской столицы оказались отключены от электричества.

Это случилось всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.

По информации Sky News Arabia, здания захватило ополчение бригады «Ас-Самуд». Его лидер заявил, что президентских выборов в Ливии не будет, а все государственные учреждения в Триполи будут закрыты.

Ранее, 14 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России важно не столько формальное соблюдение сроков проведения выборов в Ливии, сколько участие в них представителей всех ведущих политических сил страны. Главное, по словам министра, «чтобы все шероховатости, которые сейчас проявляются в рамках подготовки к выборам, были устранены». Он также отметил, что Москва настоятельно рекомендует Соединенным Штатам и Европе не вмешиваться в ливийские выборы.

В начале февраля 2021 года форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

10 марта парламент Ливии утвердил состав Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы, за которое проголосовали 132 из 134 депутатов.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране наблюдается двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.